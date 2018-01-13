Месси получает в «Барселоне» рекордно высокую зарплату в истории футбола
13 января 2018 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал первым футболистом в истории, чей оклад составил более 100 миллионов евро в год.
По новому контракту аргентинец получает 104 миллиона евро в год до вычета налогов — больше, чем кто-либо в истории футбола. После вычета налогов зарплата Месси составляет чуть более 50 миллионов в год, что также является мировым рекордом, пишет Lenta.ru со ссылкой на L'Equipe.
Бразилец Неймар, выступающий за ПСЖ, получает 36,8 миллиона в год чистыми, а аргентинец Карлос Тевес, до января 2018 года выступавший за китайский «Шанхай Шеньхуа», получал 38 миллионов.
С учетом имиджевых поступлений, подписного бонуса и бонуса за лояльность ежегодный доход Месси в «Барселоне» составляет 104 миллиона евро в год.
Месси выступает за основную «Барселону» с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми форвард восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он пять раз получал «Золотой мяч».
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