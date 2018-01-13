ВС Азербайджана применили в Карабахе разнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки

PanARMENIAN.Net - В период с 7 по 13 января 2018 года на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 2000 выстрелов.

Помимо стрелкового оружия, ВС Азербайджана на различных участках линии соприкосновения применили также разнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки.

Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают уверенно выполнять поставленную боевую задачу, при необходимости прибегая также к ответным действиям.

7 января, около 13:20 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Ваче Нверович Чилингарян, 1998 г.р.