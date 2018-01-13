Ди Каприо снимется в фильме Тарантино о серийном убийце Мэнсоне

PanARMENIAN.Net - Голливудский актер Леонардо ди Каприо снимется в следующем фильме режиссера Квентина Тарантино, сюжет которого, по данным СМИ, будет связан с преступлениями секты «Семья» Чарльза Мэнсона.

Ди Каприо сыграет стареющего безработного актера, пишет Meduza со ссылкой на Variety.

Сюжет фильма держится в тайне, но действие картины в духе «Криминального чтива» будет происходить в Лос-Анджелесе летом 1969 года, во время совершения мэнсоновских убийств, отмечают СМИ.

Ранее стало известно, что Тарантино предложил Марго Робби роль актрисы Шэрон Тейт — одной из жертв «Семьи». Также сообщалось о возможном участии в фильме Тома Круза, Аль Пачино и Брэда Питта.

Летом 1969 года члены секты «Семья» Чарльза Мэнсона убили девять человек в Калифорнии. Среди убитых была беременная актриса Шерон Тейт, жена режиссера Романа Полански.

Новый фильм Квентина Тарантино, действие которого, как ожидается, будет связано с преступлениями Мэнсона, выйдет 9 августа 2019 года — в 50-ю годовщину одного из преступлений.

Леонардо ди Каприо снялся в одном фильме Квентина Тарантино, «Джанго освобожденный».