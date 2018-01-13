Инфляция в Азербайджане ускорилась в 2017 году
13 января 2018 - 14:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Цены на потребительские товары и услуги в Азербайджане по итогам 2017 года в сравнении с 2016 годом выросли на 12,9%. Такие данные приводит Государственный комитет по статистике АР.
Тем самым, в 2017 году не только не удалось избежать двузначной инфляции, но оказалось, что темпы роста цен на потребительском рынке оказались выше 2016 года, когда инфляция была зарегистрирована на уровне 12,4%.
Наиболее высокий рост цен по итогам 2017 года зафиксирован в сегменте продуктов питания — 16,4%, рост цен на непродовольственные товары составил 11,6%. Однозначный рост был зафиксирован лишь по тарифам на услуги населению — 9,3%, пишет Sputnik-Азербайджан.
При этом в декабре 2017 года в сравнении с ноябрем потребительские цены и услуги выросли на 0,5%, в том числе рост стоимости продуктов питания достиг 1%, на непродовольственные товары — 0,5%, тарифы на услуги населению остались стабильными.
По заявлению Центрального банка АР, двузначная инфляция в стране была связана не с монетарными фактами, а в основном с ростом цен на продовольственные товары за пределами страны.
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