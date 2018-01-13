Камни из британской королевской короны прятали от нацистов в коробке из-под печенья

PanARMENIAN.Net - Драгоценные камни, которые украшают британские монаршие короны, во время Второй мировой войны были спрятаны в коробке из-под печенья в Виндзорском замке. Это обстоятельство выяснилось во время съемки документального фильма BBC, сообщает русская служба издания.

Коробка с печеньем и драгоценными камнями была спрятана прямо под потайным выходом из замка - по приказу короля Георга VI, который распорядился не допустить того, чтобы королевские драгоценности попали в руки нацистов.

О подробностях этого секретного решения, о котором не знала даже королева Елизавета II, стало известно из писем королевского библиотекаря сэра Оуэна Морсхеда королеве Марии, матери Георга VI. Королева Елизавета II узнала об этой истории только во время съемок документального фильма BBC«Коронация» - от аккредитованного при дворе корреспондента Алистера Брюса.

Программе BBC One о том, где были спрятаны драгоценности, рассказал помощник смотрителя королевских архивов Оливер Уркхарт Ирвин.

Среди драгоценных камней, спрятанных в металлической коробке из-под печенья, был и Рубин Чeрного Принца, который украшает корону Британской империи. Коробка была помещена под тайным защищенным ходом в крепостной стене.

В письмах сэра Оуэна Морсхеда говорится, что для того, чтобы обеспечить сохранность драгоценностей в Виндзорском замке были сделаны два потайных отсека со стальными дверями.

Сейчас до сих пор существует тайный люк, через который можно было попасть в секретные помещения Виндзорского замка, бывшего домом для королевы во время Второй мировой войны.

В документальном фильме королева Елизавета II говорит о забавных «испытаниях и превратностях», которые выпадают на долю главы государства. В том числе о неочевидных опасностях ношения тяжелой короны и о мантиях, которые цепляются за ковер.