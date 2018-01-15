Моуринью не исключил продажу Мхитаряна

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался исключать продажу полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна.

По словам тренера, у каждого игрока есть цена, за которую его можно продать, пишет The Peoples Person.

«Не так уж важно, как он играет и каков его статус. У каждого игрока есть своя цена. Я не из тех тренеров, кто говорит о неприкасаемых или тех футболистах, которых нельзя продавать. Думаю, у каждого есть цена, за которую его можно продать»,- сказал Моуринью.

При этом тренер добавил, что Мхитарян может быть включен в стартовый состав в матче против «Сток Сити» 15 января.

В нынешнем сезоне Мхитарян начал с пяти результативных передач в трех матчах, однако затем его показатели снизились и он потерял место в основном составе.

Сейчас у игрока 2 гола и 5 ассистов в 20 матчах.