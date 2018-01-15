Улица в Нью-Йорке будет символически названа «Дорогой Армении»
15 января 2018 - 17:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Часть 210-й улицы в районе Бэйсайд в Нью-Йорке будет символически названа «Дорогой Армении». Об этом сообщил служительцеркви Святых мучеников в Бэйсайд Абраам Малхасян.
Идея родилась еще в январе 2015 года, когда Комитет 100-летия памяти святых мучеников Геноцида армян начал планировать мероприятия на год, пишет Armenian Mirror-Spectator.
Отмечается, что понадобилось немало времени, чтобы достичь цели и стать свидетелем того, как часть 210-й улицы будет называться «Дорогой Армении».
Так, через 3 года представителями общины района принято единогласное решение о переименовании одной из части 210-й улицы в «Дорогу Армении» в честь армянской общины Куинса.
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