В канадском Онтарио можно будет сдавать водительский тест на армянском

PanARMENIAN.Net - В канадской провинции Онтарио можно будет сдавать письменный тест для получения водительских прав на армянском языке. Об этом заявил министр транспорта Онтарио Стивен дель Дука, выступая в центре армянской общины Торонто.

По его словам, возможность сдавать тест на армянском появится уже весной 2018 года, пишет Ontario News.

Отмечается, что добавление армянского в список языков, на которых можно выучить правила дорожного движения в Канаде, поможет только что прибывшим в страну легче адаптироваться.

Водительский тест в Канаде можно сдать на 20 языках, в том числе и официальные в стране английский и французский.