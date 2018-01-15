В канадском Онтарио можно будет сдавать водительский тест на армянском
15 января 2018 - 11:41 AMT
PanARMENIAN.Net - В канадской провинции Онтарио можно будет сдавать письменный тест для получения водительских прав на армянском языке. Об этом заявил министр транспорта Онтарио Стивен дель Дука, выступая в центре армянской общины Торонто.
По его словам, возможность сдавать тест на армянском появится уже весной 2018 года, пишет Ontario News.
Отмечается, что добавление армянского в список языков, на которых можно выучить правила дорожного движения в Канаде, поможет только что прибывшим в страну легче адаптироваться.
Водительский тест в Канаде можно сдать на 20 языках, в том числе и официальные в стране английский и французский.
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