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Нападение на школу в Перми: Учительница и 8 детей ранены

Нападение на школу в Перми: Учительница и 8 детей ранены
15 января 2018 - 11:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Двое мужчин в масках напали на пермскую школу. Восемь учеников и учительница получили ножевые ранения. Об этом сообщила и пресс-секретарь Министерства территориальной безопасности Пермского края Елена Дубинина.

По данным регионального Минздрава, двое пострадавших — педагог и шестнадцатилетний школьник — находятся в тяжелом состоянии. Им проводят операции, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в школе № 127 с углубленным изучением отдельных предметов (находится в Мотовилихинском районе) в 10:19 по местному времени (09:19 по Еревану).

Подозреваемых уже задержали. Их мотивы выясняются.

Как пишет 59.ru, охранником в школе была девушка, она не могла остановить преступников.

Родитель одного из учеников рассказал, что при нападении пострадала учитель химии. Он добавил, что преступники в основном наносили удары в область шеи.

На месте работают бригады скорой помощи и полицейские. Туда также выехал губернатор Пермского края Максим Решетников и сотрудники Министерства территориальной безопасности. Перед школой развернули штаб МЧС, территорию огородили.

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Ria.ru: При нападении на пермскую школу ранили восемь детей и учительницу
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