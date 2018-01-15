Гаджеты могут резко подорожать

PanARMENIAN.Net - Производство электрокаров, смартфонов и высокотехнологичных гаджетов может оказаться под угрозой.

Все дело в стремительном удорожании кобальта — основного металла литийионных батарей. За год его цена подскочила с $33.200 до $75.000 за тонну. Как пояснил ведущий аналитик Amarkets Артрм Деев, основным фактором роста цен на кобальт стал повышенный спрос на него, пишет RT.

«Во всем мире активно идет развитие отрасли электромобилестроения, а также производство смартфонов и другой электроники, где применяется кобальт. Все это в последнее время вызвало даже дефицит кобальта», — рассказал Деев.

Ситуация осложняется тем, что основной поставщик кобальта — Демократическая Республика Конго — является одной из наиболее бедных и коррумпированных стран мира, где металл добывается кустарным способом с использованием детского труда.

При производстве смартфонов используется 5—10 г кобальта, ноутбуков — около 30 г, а для аккумулятора электрокара понадобится от 5 до 20 кг металла. При этом в течение следующих двух десятилетий мировой парк электромобилей может достичь 282 млн, что составит около 16% от всех автомобилей, считают аналитики BNEF.

Эксперты подсчитали, что если сегодня все автомобили с бензиновым двигателем заменить на электрокары, то потребовалось бы 14 миллионов тонн кобальта, что более чем вдвое превышает имеющиеся на планете запасы.

Выход из ситуации специалисты видят в замене кобальта в аккумуляторах на другие металлы.Аналитик не прогнозирует в ближайшее время полного отказа от этого дорогого металла, однако не исключает и замедления роста цен.