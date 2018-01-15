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Представляющая РФ Маргарита Гаспарян не примет участия в Australian Open

Представляющая РФ Маргарита Гаспарян не примет участия в Australian Open
15 января 2018 - 13:07 AMT

PanARMENIAN.Net - Российская теннисистка армянского происхождения Маргарита Гаспарян не выступит на Открытом чемпионате Австралии по теннису из-за травмы правого плеча.

В основной сетке Australian Open 23-летнюю теннисистку заменит представительница США Бернарда Пера, соперницей которой в первом раунде будет россиянка Анна Блинкова, преодолевшая квалификацию, пишет Eurosport.

Открытый чемпионат Австралии в Мельбурне продлится до 28 января. В 2016 году Гаспарян добралась до четвертого раунда Australian Open.

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Eurosport.ru. Маргарита Гаспарян снялась с Australian Open из-за травмы
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