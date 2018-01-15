Представляющая РФ Маргарита Гаспарян не примет участия в Australian Open

PanARMENIAN.Net - Российская теннисистка армянского происхождения Маргарита Гаспарян не выступит на Открытом чемпионате Австралии по теннису из-за травмы правого плеча.

В основной сетке Australian Open 23-летнюю теннисистку заменит представительница США Бернарда Пера, соперницей которой в первом раунде будет россиянка Анна Блинкова, преодолевшая квалификацию, пишет Eurosport.

Открытый чемпионат Австралии в Мельбурне продлится до 28 января. В 2016 году Гаспарян добралась до четвертого раунда Australian Open.