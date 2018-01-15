Багдасарян: Президента Армении выберут 2 марта
15 января 2018 - 13:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Выборы президента Армении состоятся, по всей видимости, 2 марта, а обсуждения кандидатур начнутся уже вскоре в ходе заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА). Об этом заявил 15 января журналистам руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян.
«Кандидат должен обладать авторитетом, влиянием в диаспоре и быть беспартийным. Мы должны соблюдать эти критерии. Что касается вопроса, есть такие люди или нет, то да, в нашей стране подобные люди есть, сейчас мы не можем знать об этих именах», - заявил Багдасарян, пишетAysor.am.
На вопрос, может ли кандидат в президенты Армении быть представителем диаспоры, Багдасарян ответил, что кандидат в президенты должен быть приемлем как для диаспоры, так и для внешнего мира. На вопрос, есть ли для него подобная приемлемая фигура, Варгам Багдасарян отметил: «Для меня может быть несколько таких кандидатов, но я не буду говорить об этом. Скажу об этом во время нашего заседания».
Полностью весь процесс преобразования политической системы Армении — переход на парламентскую форму правления — завершится в 2018 году, после истечения второго президентского срока действующего главы государства Сержа Саргсяна.
Согласно Основному закону, с 2018 года власть будет сосредоточена в руках законодательного органа и правительства.
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Прошедшие в апреле 2017 года в Армении парламентские выборы не были совершенными. Об этом заявил руководитель миссии ЕС в Армении посол Петр Свитальский.
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