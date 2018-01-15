10-летний армянин - в числе получивших ранения в пермской школе

PanARMENIAN.Net - В списке пострадавших при нападении на школу 127 города Перми значатся девять фамилий, в их числе Менуа Аброян десяти лет.

В общем, в списке раненых 9 детей из 4Б класса: Леонид Пряников (2007 год), Амир Тимиров (2006 год), Арсений Петришин (2007 год), Ирина Усанина (2007 год), Егор Зеленин (2006 год), Менуа Аброян (2007 год), Александр Соломенников (2006 год), Глеб Огнев (2007 год), Лада Гончаренко (2006 год), сообщает Telegram-канал Mash.

Двое мужчин в масках напали на пермскую школу. Инцидент произошел в школе № 127 с углубленным изучением отдельных предметов (находится в Мотовилихинском районе) в 10:19 по местному времени (09:19 по Еревану).По данным регионального Минздрава, двое пострадавших — педагог и шестнадцатилетний школьник — находятся в тяжелом состоянии. Им проводят операции.

Министерство здравоохранения Пермского края сообщает, что всего в результате инцидента пострадали 15 человек, 12 из которых были доставлены в больницы.

В то же время ряд источников сообщают, что установлена личность одного из напавших. Это ученик той же школы - 16-летний Лев Биджаков. В 2005 году он был участником олимпиады по физике. А учителя отмечали его высокие интеллектуальные способности.

Якобы напавшие пытались прицельно бить детей ножами в голову, чтобы наверняка нанести смертельные травмы.

Всего в школе во время инцидента находились 743 человека - 698 детей и 45 взрослых. В настоящее время все они эвакуированы, школа оцеплена сотрудниками полиции.