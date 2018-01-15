Лавров: Москва ждет позитивные импульсы от Еревана и Баку в вопросе карабахского конфликта

PanARMENIAN.Net - Россия ждет, что в вопросе карабахского конфликта какие-то позитивные импульсы последуют и от Армении, и от Азербайджана. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2017 году.

По его словам, Москва считает важным сделать ситуацию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе более спокойной.

«Думаю, что сейчас было бы важно предпринять дополнительные шаги для того, чтобы на линии соприкосновения (в Нагорном Карабахе) все-таки стало спокойней, это помогло бы переходить к политическому урегулированию", - заявил Лавров, пишет ТАСС.

«Эту проблему (Нагорного Карабаха) в одном документе раз и навсегда не решить, - уверен министр. - Нужен поэтапный подход, который будет отражать договоренность в отношении того, что возможно сейчас, и будет определять пути работы над вопросами, которые требуют дополнительного обсуждения в интересах достижения окончательного урегулирования, включая статус Нагорного Карабаха».

Он отметил, что работа дипломатов по урегулированию конфликта проводилась интенсивно и регулярно. Лавров подчеркнул, что у России не может быть конкретных планов по решению этого конфликта, «потому что проблему решить могут только сами стороны». По словам министра, Россия вместе с другими участниками процесса создает условия для такого урегулирования, сопоставляя позиции сторон в поисках совпадающих подходов и стараясь «подсказать те компромиссы, которые могут привести к общему знаменателю стороны в тех вопросах, по которым они расходятся до сих пор».