Эрдоган планирует уничтожить создаваемые США «силы безопасности границы» в Сирии
15 января 2018 - 17:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен уничтожить создаваемые США «силы безопасности границы» на севере Сирии.
«Сейчас Америка возле наших границ создает террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре, пишет РИА Новости.
Он отметил, что турецкие военные продолжат обстрелы позиций сил самообороны сирийских курдов в Африне.
«Наши ВС в ближайшее время, надеюсь, решат проблему в Африне. Операция там может начаться в любую минуту», — добавил турецкий лидер.
Ранее стало известно, что коалиция создает в Сирии «силы безопасности границы» для охраны подконтрольной ей зоны. Цель — подготовить порядка тридцати тысяч человек, при этом 15 тысяч будут из «Сирийских демократических сил» (СДС).
«Силы безопасности границы» развернут вдоль долины реки Евфрат — на западной окраине сирийской территории, которую контролирует СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ. Их задача — «препятствовать свободному перемещению ИГ и перевозке незаконных материалов».
СДС в основном состоит из сирийских курдов, а также некоторых арабских племен. Их сформировали при активной поддержке Соединенных Штатов в 2015 году, как заявлялось, для борьбы с «Исламским государством». Группировка получала вооружение от коалиции.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Последние новости
Отец раненного в пермской школе 10-летнего армянина рассказал подробности происшествия Оба нападавших сейчас задержаны. Известно, что один из них - учащийся школы, а второй - недавно выпустился из нее
В сети появился трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки» (видео) По словам исполнительного продюсера «Рассказа служанки» Уоррена Литтлфилда, второй сезон расскажет, как появилась Республика Гилеад
СМИ: Роналду хочет покинуть «Реал» Португалец чувствует себя обманутым после того, как президент «Реала» Флорентино Перес не предложил ему новый контракт на лучших условиях, нарушив обещание
Мерсон: Мхитарян - один из лучших игроков в АПЛ и нужен «Арсеналу» «Думаю, продажа Санчеса в МЮ и приобретение Мхитаряна будет для «Арсенала» хорошей сделкой. Считаю, Мхитарян - один из лучших игроков в АПЛ»,- отметил Мерсон