В сети появился трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки» (видео)
15 января 2018 - 18:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки», снятого по роману канадской писательницы Маргарет Этвуд.
Действие нового сезона будет разворачиваться отдельно от романа Этвуд. По словам исполнительного продюсера «Рассказа служанки» Уоррена Литтлфилда, второй сезон расскажет, как появилась Республика Гилеад, пишет Meduza.
Исполнительница главной роли Элизабет Мосс отметила, что новые серии будут очень мрачными: «мрачнее, чем первый сезон, — если это возможно».
Помимо Мосс в «Рассказе служанки» снялись Джозеф Файнс и Ивонн Страховски. Второй сезон начнется в апреле 2018 года.
«Рассказ служанки» — сериал стримингового сервиса Hulu, вышедший в апреле 2017 года. Сериал рассказывает о тоталитарной республике Гилеад, образованной на месте США. В Гилеаде низкая рождаемость, поэтому здоровых женщин отлучают от семьи и делают Служанками. Они рожают детей Командорам — мужчинам из элиты республики, чьи жены не могут иметь детей.
«Рассказ служанки» получил главные награды «Эмми» и «Золотого глобуса».
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