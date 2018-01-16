В Саудовской Аравии впервые за 35 лет показали фильм на широком экране

PanARMENIAN.Net - Первым показанным на широком экране фильмом в Саудовской Аравии после 35 лет запрета стала американская анимационная лента 2017 года «Эмоджи фильм».

Посетители временного кинотеатра могли не только посмотреть кино, но и купить попкорн, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Newsweek.

Ранее сообщалось о том, что власти страны распорядились об оборудовании временных мест для просмотра кинофильмов.

Кинотеатры в Саудовской Аравии запретили в начале 1980-х годов. Граждане этой страны в основном ездили смотреть кино в соседний Бахрейн. Однако недавно Генеральная комиссия по аудиовизуальным медиа начала выдавать лицензии кинотеатрам, первые из них откроются в марте 2018 года.

Экономическая программа развития Саудовской Аравии до 2030 года предусматривает серьезный рост развлекательного сегмента, что вынуждает королевство отказаться от крайне консервативной политики раздельного существования мужчин и женщин.

Как ожидается, к 2030 году в королевстве будут действовать около трехсот сетей кинотеатров, которые станут показывать фильмы для широкой публики на более чем двух тысячах экранах. При этом ленты будут проходить цензуру, чтобы не нарушать моральные ценности страны.

Также впервые за много лет в 2017 году в королевстве прошли концерты известных арабских и международных поп-звезд.