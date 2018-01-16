Моуринью: В прошлом сезоне Мхитарян помог МЮ выиграть Лигу Европы и был важным игроком

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал отсутствие полузащитника сборной Армении и английского клуба Генриха Мхитаряна в заявке на матч 23-го тура АПЛ против «Сток Сити».

По его словам, в прошлом сезоне Мхитарян многое сделал для команды, помог выиграть Лигу Европы и был одним из самых важных игроков команды, передает официальный сайт клуба.

«Я не выбрал его сегодня, потому что на поле мне нужны футболисты, которые полностью сосредоточены на игре. Я понимаю, что сейчас вокруг него ходит множество слухов, понимаю, что ему непросто играть, так как он думает о том, что может случиться или не случиться. Так что я предпочитаю защитить его на этот период, пока есть вся эта неуверенность. Если после закрытия трансферного окна он останется с нами - прекрасно. Потому что это очень хороший игрок. Он прекрасно начал этот сезон, но потом немного сдал. Так что посмотрим, что произойдет. Очень жаль, что трансферное окно закрывается только 31-го, я бы предпочел, чтобы оно закрылось уже завтра и чтобы все это закончилось»,- сказал тренер на пресс-конференции после матча.

Комментируя слухи о возможном приобретении у «Арсенала» нападающего Алексиса Санчеса, Моуринью сказал: «Я не могу сказать что уверен, но и не могу сказать, что не уверен. Я стараюсь сохранять спокойствие. Он (Санчес) - игрок «Арсенала» и есть ощущение, что он может остаться в команде, но есть и ощущение, что он может уйти. И если он уйдет, я думаю, что у нас есть шанс. Такими игроками, как он, интересуются и другие большие клубы, так что посмотрим, что произойдет. Думаю, только сам Алексис, а также мистер Венгер и мистер Газидис знают, что должно случиться».

Ранее отмечалось, что «Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за чилийского футболиста, нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. Главный тренер МЮ Жозе Моуринью рассчитывает опередить тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу и предлагает «Арсеналу» около 28 миллионов евро за чилийца, а самому игроку больше 280 тысяч евро в неделю, которые пообещали «горожане».Моуринью готов включить в сделку полузащитника сборной Армении и МЮ Генриха Мхитаряна.