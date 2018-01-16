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Пиззелли готов вернуться в «Актобе» за вдвое меньшую зарплату

Пиззелли готов вернуться в «Актобе» за вдвое меньшую зарплату
16 января 2018 - 11:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Стали известны некоторые подробности относительно возможных условий по контракту игрока национальной сборной Армении Маркоса Пиззелли в случае его возвращения в казахский «Актобе». Их раскрыл представитель футболиста Тигран Мкртчян.

«В случае достижения договоренности с актюбинским клубом Маркос готов играть за него за зарплату вдвое меньше той, что получает сейчас в Саудовской Аравии, выступая за «Аль-Шабаб». Игрок очень хочет вернуться в Актобе к своим старым друзьям»,- отметил Мкртчян, пишет Sports.kz.

33-летний Маркос Пиззели имеет на данный момент на своем счету 61 поединок в составе национальной сборной Армении, в которых игрок забил 9 мячей. Футболист участвовал в обоих отборочных матчах этой команды против дружины Казахстана в 2017 году.

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Sports.kz. Стало известно, за какую зарплату Пиззелли готов играть в «Актобе»
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