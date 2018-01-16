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Армения и Таджикистан отменили визовый режим

Армения и Таджикистан отменили визовый режим
16 января 2018 - 12:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения и Таджикистан отменили визовый режим. Парламент Армении 16 января принял закон о ратификации соглашения «Взаимных поездках граждан между правительством Республики Армения и правительством Республики Таджикистан».

За ратификацию соглашения проголосовали 91 члена Национального собрания Армении.

Условия соглашения являются стандартными, граждане Армении и Таджикистана могут находиться на территории этих стран в течение полугода, но не более 90 дней.

Проект соглашения был одобрен комиссией и включен в повестку предстоящего 15 февраля заседания Национального Собрания Армении.

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