PanARMENIAN.Net - Армения и Таджикистан отменили визовый режим. Парламент Армении 16 января принял закон о ратификации соглашения «Взаимных поездках граждан между правительством Республики Армения и правительством Республики Таджикистан».

За ратификацию соглашения проголосовали 91 члена Национального собрания Армении.

Условия соглашения являются стандартными, граждане Армении и Таджикистана могут находиться на территории этих стран в течение полугода, но не более 90 дней.

Проект соглашения был одобрен комиссией и включен в повестку предстоящего 15 февраля заседания Национального Собрания Армении.