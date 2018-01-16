Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Кракове
16 января 2018 - 13:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров проведут встречу 18января впольском Кракове. Обэтом сообщает пресс-служба МИД Армении.
Встреча состоится по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В заседаниях также примет участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.
Ранее в рамках видеомоста Москва – Вена по итогам 24-го заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что главы МИД Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров могут встретиться в январе 2018 года.
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