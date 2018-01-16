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Мониторинг ОБСЕ в Карабахе прошел в соответствии с намеченным графиком

Мониторинг ОБСЕ в Карабахе прошел в соответствии с намеченным графиком
16 января 2018 - 13:26 AMT

PanARMENIAN.Net - 16 января, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, на участке дороги Акна-Гиндарх.

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевой помощник личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).

С противоположной стороны границы мониторинг осуществил полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова).

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.

6 декабря 2017 года, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана севернее населенного пункта Куропаткино Мартунинского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.

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