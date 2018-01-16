Спейси обвинили в расизме

PanARMENIAN.Net - Голливудский актер Кевин Спейси допускал расистские оскорбления на съемках сериала «Карточный домик». С такими обвинениями выступил глава охранной фирмы VIP Protective Services Эрл Блю, обеспечивавшей безопасность во время съемок.

По его словам, Спейси отказывался пожимать руки чернокожим сотрудникам охранной фирмы, называл их ниггерами и требовал выгнать со съемочной площадки. Инциденты произошли еще во время съемок первого сезона сериала в 2012 году, но Блю решился о них рассказать только сейчас. На это его сподвигли недавние обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против Спейси, пишет Meduza со ссылкой на The Daily Mail.

Блю рассказал, что после съемок первого сезона «Карточного домика» контракт с его охранной фирмой не был продлен. Он связывает это с расистской позицией Спейси и намерен подать на актера в суд.

«Когда менеджер захотел представить актеру меня и моего напарника, Спейси, выйдя из своего съемочного фургона, оглядел нас сверху вниз, прошел мимо, пожал руку белому офицеру полиции и ушел… Каждый раз, когда он видел на площадке чернокожего охранника, он с ним даже не разговаривал», — рассказал Эрл Блю.

В сериале Netflix «Карточный домик» Кевин Спейси на протяжении пяти сезонов исполнял главную роль конгрессмена, а затем президента США Фрэнка Андервуда.

В октябре 2017 года несколько мужчин обвинили актера в сексуальных домогательствах, после чего создатели сериала прекратили сотрудничество со Спейси. Шестой и последний сезон «Карточного домика» выйдет уже без его участия. Кроме того, все сцены с участием Спейси были вырезаны и пересняты в новом фильме Ридли Скотта «Все деньги мира».