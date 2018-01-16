Спейси обвинили в расизме
16 января 2018 - 14:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Голливудский актер Кевин Спейси допускал расистские оскорбления на съемках сериала «Карточный домик». С такими обвинениями выступил глава охранной фирмы VIP Protective Services Эрл Блю, обеспечивавшей безопасность во время съемок.
По его словам, Спейси отказывался пожимать руки чернокожим сотрудникам охранной фирмы, называл их ниггерами и требовал выгнать со съемочной площадки. Инциденты произошли еще во время съемок первого сезона сериала в 2012 году, но Блю решился о них рассказать только сейчас. На это его сподвигли недавние обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против Спейси, пишет Meduza со ссылкой на The Daily Mail.
Блю рассказал, что после съемок первого сезона «Карточного домика» контракт с его охранной фирмой не был продлен. Он связывает это с расистской позицией Спейси и намерен подать на актера в суд.
«Когда менеджер захотел представить актеру меня и моего напарника, Спейси, выйдя из своего съемочного фургона, оглядел нас сверху вниз, прошел мимо, пожал руку белому офицеру полиции и ушел… Каждый раз, когда он видел на площадке чернокожего охранника, он с ним даже не разговаривал», — рассказал Эрл Блю.
В сериале Netflix «Карточный домик» Кевин Спейси на протяжении пяти сезонов исполнял главную роль конгрессмена, а затем президента США Фрэнка Андервуда.
В октябре 2017 года несколько мужчин обвинили актера в сексуальных домогательствах, после чего создатели сериала прекратили сотрудничество со Спейси. Шестой и последний сезон «Карточного домика» выйдет уже без его участия. Кроме того, все сцены с участием Спейси были вырезаны и пересняты в новом фильме Ридли Скотта «Все деньги мира».
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Последние новости
ЦБ: Рост экономики Армении по итогам 2017 года вдвое превысил прогнозы - до 6,4% Согласно госбюджету Армении, рост ВВП в Армении на 2017 год запланирован в размере 3,2%, а на 2018 год – 4,5%
Райола: МЮ не подпишет Санчеса, пока Мхитарян не захочет перейти в «Арсенал» «Манчестер Юнайтед» не подпишет Санчеса, пока Мхитарян не согласится перейти в «Арсенал», – сказал Райола
Армянские дети создали приложение дополненной реальности Приложение позволит не обладая специальными технологическими навыками, использовать воображение и создать свою собственную дополненную виртуальную реальность
В Азербайджане добыча нефти сократилась на 6% в 2017 году В 2016 году добыча нефти в Азербайджане, включая газовый конденсат, составила 41,3 млн тонн. В 2017 году по сравнению с 2016 годом добыча нефти в Азербайджане сократилась на 5,7%