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Вышел трейлер сериала «Террор» про экспедицию Джона Франклина (видео)

Вышел трейлер сериала «Террор» про экспедицию Джона Франклина
 16 января 2018 - 15:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Канал AMC опубликовал трейлер сериала «Террор» по одноименному роману американского писателя-фантаста Дэна Симмонса.

Действие сериала разворачивается в 1845 году. Полярный исследователь Джон Франклин командует двумя кораблями — «Эребус» и «Террор», которые должны найти морской путь из Атлантического океана в Тихий. В Северном Ледовитом океане экипаж кораблей сталкивается не только с ужасными погодными условиями, но и с таинственным монстром.

В «Терроре» снялись Джаред Харрис, Киран Хайндс и Тобайас Мензис. Режиссер — немец Эдвард Бергер. В числе исполнительных продюсеров сериала — Ридли Скотт, пишет Meduza.

Премьера «Террора» состоится 26 марта 2018 года.

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Meduza: Вышел трейлер сериала «Террор» — про экспедицию Джона Франклина и северных монстров
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