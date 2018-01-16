Вышел трейлер сериала «Террор» про экспедицию Джона Франклина (видео)
16 января 2018 - 15:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Канал AMC опубликовал трейлер сериала «Террор» по одноименному роману американского писателя-фантаста Дэна Симмонса.
Действие сериала разворачивается в 1845 году. Полярный исследователь Джон Франклин командует двумя кораблями — «Эребус» и «Террор», которые должны найти морской путь из Атлантического океана в Тихий. В Северном Ледовитом океане экипаж кораблей сталкивается не только с ужасными погодными условиями, но и с таинственным монстром.
В «Терроре» снялись Джаред Харрис, Киран Хайндс и Тобайас Мензис. Режиссер — немец Эдвард Бергер. В числе исполнительных продюсеров сериала — Ридли Скотт, пишет Meduza.
Премьера «Террора» состоится 26 марта 2018 года.
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