Вышел трейлер сериала «Террор» про экспедицию Джона Франклина

PanARMENIAN.Net - Канал AMC опубликовал трейлер сериала «Террор» по одноименному роману американского писателя-фантаста Дэна Симмонса.

Действие сериала разворачивается в 1845 году. Полярный исследователь Джон Франклин командует двумя кораблями — «Эребус» и «Террор», которые должны найти морской путь из Атлантического океана в Тихий. В Северном Ледовитом океане экипаж кораблей сталкивается не только с ужасными погодными условиями, но и с таинственным монстром.

В «Терроре» снялись Джаред Харрис, Киран Хайндс и Тобайас Мензис. Режиссер — немец Эдвард Бергер. В числе исполнительных продюсеров сериала — Ридли Скотт, пишет Meduza.

Премьера «Террора» состоится 26 марта 2018 года.