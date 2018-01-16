Строки Сильвы Капутикян украсят «Литературный автобус» во Владимире
16 января 2018 - 16:28 AMT
PanARMENIAN.Net - С 16 января по март один из автобусов в российском Владимире станет «Литературным». Снаружи на нем написаны цитаты из книг разных советских писателей.
Так, автобус украсят строки армянской поэтессы Сильвы Капутикян. Кроме того, на автобусе появятся цитаты из произведений Рувима Фраермана и Расула Гамзатова, пишет «Комсомольская правда».
Такой выбор обусловлен тем, что автобус ездит в рамках проекта «Марафон национальных культур «Открытые окна», который реализует общественно-культурный центр «Дагестан» в сотрудничестве с библиотеками города. Цель марафона - рассказать о творчестве русских, армянских, татарских, дагестанских, еврейских писателей.
В салоне автобуса для пассажиров будут проводить викторину по творчеству писателей. Те, кто правильно ответит на вопросы викторины, получат в подарок книги этих авторов. Будут и другие мероприятия в рамках Марафона.
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