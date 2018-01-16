Теннисист Хачанов вышел во второй круг Australian Open
16 января 2018 - 16:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов победил канадца Питера Полански в матче первого круга Australian Open - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $43 млн), проходящего в Мельбурне.
Хачанов победил соперника со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут.
В следующем раунде Хачанов сыграет с победителем встречи Френсис Тиафо (США) - Хуан Мартин дель Потро (Аргентина), пишет ТАСС.
Australian Open завершится 28 января.
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