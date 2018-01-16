В Азербайджане добыча нефти сократилась на 6% в 2017 году

PanARMENIAN.Net - Добыча нефти в Азербайджане в 2017 году составила 38,7 млн тонн. Такие данные сообщает компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

В 2016 году добыча нефти в Азербайджане, включая газовый конденсат, составила 41,3 млн тонн. Таким образом, в 2017 году по сравнению с 2016 годом добыча нефти в Азербайджане сократилась на 5,7%, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

При этом, по данным SOCAR, в декабре 2017 года добыча нефти в Азербайджане составила 3,3 млн тонн.

В 2017 году в Азербайджане было добыто 28,6 млрд кубометров газа (спад на 2,6% по сравнению с 2016 годом). В том числе в декабре добыча газа составила 2,5 млрд кубометров.

Правительство Азербайджана на 2017 год добычу нефти прогнозировало на уровне около 38,4 млн тонн, газа - 29 млрд кубометров.