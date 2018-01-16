Армянские дети создали приложение дополненной реальности

PanARMENIAN.Net - Студенты инженерной лаборатории «Армат»в старшей школе Талина создали приложение к дополненной реальности (АR). Об этом сообщается на странице лаборатории в соцсети Facebook.

Дополненная реальность (augmented reality, AR) — результат введения в поле восприятия любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации.

Приложение позволит не обладая специальными технологическими навыками, использовать воображение и создать свою собственную дополненную виртуальную реальность.

В качесте наглядного примера приводится изображение президента США Дональда Трампа, которое можно увидеть посредством пеиложения.

Разработанные в клубах «Армат» пакеты программ, а также схемы оборудования находятся в открытом для общественности доступе. При приобретении оборудования и программных средств предпочтение отдается местным производителям, ярким примером чего являются высококачественные трехмерные (3D) принтеры, мини-компьютеры, коллекция робототехники и другие устройства.