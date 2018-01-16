Райола: МЮ не подпишет Санчеса, пока Мхитарян не захочет перейти в «Арсенал»

PanARMENIAN.Net - Агент полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна Мино Райола высказался о возможном переходе игрока в «Арсенал» в обмен на нападающего Алексиса Санчеса.

По его словам, приобретение МЮ Санчеса зависит от того, согласится ли армянский игрок перейти в «Арсенал» или нет.

«Манчестер Юнайтед» не подпишет Санчеса, пока Мхитарян не согласится перейти в «Арсенал», – сказал Райола, пишет The Times.

Ранее отмечалось, что «Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за чилийского футболиста, нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. Главный тренер МЮ Жозе Моуринью рассчитывает опередить тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу и предлагает «Арсеналу» около 28 миллионов евро за чилийца, а самому игроку больше 280 тысяч евро в неделю, которые пообещали «горожане».Моуринью готов включить в сделку полузащитника сборной Армении и МЮ Генриха Мхитаряна.

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