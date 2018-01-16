Владельцев биткоинов предупредили о возможной потере всех вложенных денег

PanARMENIAN.Net - Инвесторы должны быть готовы потерять все деньги, вложенные в биткоины. Об этом в интервью Bloomberg сказал глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор, комментируя падение курсов криптовалют.

«Экстремальная волатильность биткоина делает его использование в качестве валюты бессмысленным», — полагает Мейджор.

16 января курс биткоина упал на 12 процентов, до 12 255 долларов, это самый низкий уровень с 5 декабря 2017 года. CoinDesk оценивает снижение курса в 14 процентов. К 14:10 (по Еревану) стоимость биткоина, по данным портала, составила 11 631 доллар — криптовалюта потеряла 1,3 тысячи долларов за полтора часа, пишет Lenta.ru.

Издание также отмечает падение других криптовалют. Так, курс Ethereum 16 января снизился на 14 процентов, с 1,2 до 1 тысячи долларов (Coinmarketcap приводит оценку минус 21 процент), Ripple обвалился на 21 процент.

Ранее в январе курс биткоина начал падать после того, как Южная Корея объявила о намерении его запретить: в ночь на 11 января на фоне новостей криптовалюта подешевела на 11 процентов.

Вместе с тем, как пишет Cointelegraph, в южнокорейском Минфине позднее заявили, что запрет — только предполагаемая мера, это один из вариантов, которые рассматривают власти, и в ближайшем будущем применять его не собираются.