Ученые обнаружили новый вид динозавров с радужным оперением
16 января 2018 - 18:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Группа ученых из США и Китая описала неизвестный до этого вид динозавров Caihong juji — с севернокитайского языка это переводится как «радуга с большим гребнем».
Caihong juji жили 161 миллион лет назад и были размером с утку. На шее, голове и крыльях у динозавров было оперение всех цветов радуги. Останки нового вида впервые обнаружил фермер на северо-востоке Китая, пишет Meduza.
Несмотря на оперение, эти динозавры не умели летать. Перья им были нужны для привлечения половых партнеров и сохранения тепла.
Photo: Velizar Simeonovski / The Field Museum for the University of Texas at Austin / Reuters / Scanpix / LETA
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