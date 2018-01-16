ЦБ: Рост экономики Армении по итогам 2017 года вдвое превысил прогнозы - до 6,4%

PanARMENIAN.Net - Рост экономики Армении по итогам 2017 года составил 6,4%. Об этом заявляет Центральный банк Армении.

Этот показатель примерно вдвое превышает все более ранние прогнозы.

Отмечается, что в четвертом квартале 2017 года восстановление внутреннего спроса значительно превысило ожидаемые темпы, в результате чего как показатель частного потребления, так и частных инвестиций превысит ожидаемые показатели более чем на 2%.

Согласно госбюджету Армении, рост ВВП в Армении на 2017 год запланирован в размере 3,2%, а на 2018 год – 4,5%.ВБ прогнозировал рост экономики Армении в 2017 году до 2,7%, МВФ – 2,9%, Fitch – 2,1% и ЕАБР – 2,9%, АБР – 2,2%.

Согласно прогнозам Всемирного банка, рост ВВП Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 и 2020 годах - 4%.