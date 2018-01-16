// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

ЦБ: Рост экономики Армении по итогам 2017 года вдвое превысил прогнозы - до 6,4%

ЦБ: Рост экономики Армении по итогам 2017 года вдвое превысил прогнозы - до 6,4%
16 января 2018 - 19:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Рост экономики Армении по итогам 2017 года составил 6,4%. Об этом заявляет Центральный банк Армении.

Этот показатель примерно вдвое превышает все более ранние прогнозы.

Отмечается, что в четвертом квартале 2017 года восстановление внутреннего спроса значительно превысило ожидаемые темпы, в результате чего как показатель частного потребления, так и частных инвестиций превысит ожидаемые показатели более чем на 2%.

Согласно госбюджету Армении, рост ВВП в Армении на 2017 год запланирован в размере 3,2%, а на 2018 год – 4,5%.ВБ прогнозировал рост экономики Армении в 2017 году до 2,7%, МВФ – 2,9%, Fitch – 2,1% и ЕАБР – 2,9%, АБР – 2,2%.

Согласно прогнозам Всемирного банка, рост ВВП Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 и 2020 годах - 4%.

 Самое значимое
ООН: Рост ВВП Армении в 2017 году составит 5,8%ООН: Рост ВВП Армении в 2017 году составит 5,8%
Согласно докладу «Мировое экономическое положение и перспективы - 2018», рост экономики Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 году – 3,6%
Серж Танкян призвал Армению «держаться подальше» от МонсантоСерж Танкян призвал Армению «держаться подальше» от Монсанто
«Существует достаточно доказательств того, что спреи Monsanto отравили нашу среду, способствуя резкому вымиранию пчел»,- написал Танкян
Армения опустилась на 9 позиций в рейтинге Doing BusinessАрмения опустилась на 9 позиций в рейтинге Doing Business
В рейтинге Армения занимает предпоследнее место среди стран ЕАЭС: Россия на 35 месте, Казахстан - на 36, Белоруссия - на 38, а Киргизия - на 77 месте
Армянский чай из горных трав Mountea начали экспортировать в РоссиюАрмянский чай из горных трав Mountea начали экспортировать в Россию
По его словам, компания сейчас производит 4 вида чая - с тимьяном, мятой перечной, зверобоем и ромашкой
Partner news
 Статьи
Выдержанный коньяк против молодых ученых

Что важнее в Армении

 Самое читаемое в разделе
Объем экспорта из Армении приблизился к отметке $1 млрд по итогам полугодия
Акциз на сигареты в Армении будут повышать на 15% ежегодно
Правительство Армении утвердило сроки аукциона по продаже здания министерства транспорта
Правительство Армении хочет сохранить действующие тарифы на элэнергию до 2036 года
Главная
Все новости
Обзор: Экономика
Другие новости раздела
 Последние новости
«Яндекс.Такси» тестирует чат с водителем Правда, функция пока работает в тестовом режиме и доступна только в приложении для iOS при поездках по Москве
Ученые обнаружили новый вид динозавров с радужным оперением Caihong juji жили 161 миллион лет назад и были размером с утку. На шее, голове и крыльях у динозавров было оперение всех цветов радуги
Владельцев биткоинов предупредили о возможной потере всех вложенных денег «Экстремальная волатильность биткоина делает его использование в качестве валюты бессмысленным», — полагает Мейджор
Райола: МЮ не подпишет Санчеса, пока Мхитарян не захочет перейти в «Арсенал» «Манчестер Юнайтед» не подпишет Санчеса, пока Мхитарян не согласится перейти в «Арсенал», – сказал Райола