ЦБ: Рост экономики Армении по итогам 2017 года вдвое превысил прогнозы - до 6,4%
16 января 2018 - 19:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Рост экономики Армении по итогам 2017 года составил 6,4%. Об этом заявляет Центральный банк Армении.
Этот показатель примерно вдвое превышает все более ранние прогнозы.
Отмечается, что в четвертом квартале 2017 года восстановление внутреннего спроса значительно превысило ожидаемые темпы, в результате чего как показатель частного потребления, так и частных инвестиций превысит ожидаемые показатели более чем на 2%.
Согласно госбюджету Армении, рост ВВП в Армении на 2017 год запланирован в размере 3,2%, а на 2018 год – 4,5%.ВБ прогнозировал рост экономики Армении в 2017 году до 2,7%, МВФ – 2,9%, Fitch – 2,1% и ЕАБР – 2,9%, АБР – 2,2%.
Согласно прогнозам Всемирного банка, рост ВВП Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 и 2020 годах - 4%.
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Согласно докладу «Мировое экономическое положение и перспективы - 2018», рост экономики Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 году – 3,6%
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