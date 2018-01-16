«Яндекс.Такси» тестирует чат с водителем

PanARMENIAN.Net - Команда «Яндекс.Такси» сообщила о запуске новой возможности для своего сервиса.

С 15 января пользователи и водители могут связаться друг с другом в чате в приложении «Яндекс.Такси».

Правда, функция пока работает в тестовом режиме и доступна только в приложении для iOS при поездках по Москве, пишет Ferra.ru.

Для водителей предусмотрен голосовой интерфейс, чтобы не отвлекаться от дороги. В водительском приложении Таксометр можно надиктовать сообщение, а пассажир получит его в письменном виде. Письменный ответ пассажира в чате Таксометр также зачитает водителю вслух.

С октября 2017 года «Яндекс.Такси» начало тестирование тарифа «Комбо» для одновременной перевозки пассажиров, которые не знакомы между собой, но им «по пути».Новый тариф тестируют для водителей класса «Эконом» в некоторых районах Москвы для ограниченного круга пользователей сервиса. Когда сервис запустят глобально — неизвестно.