В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт
17 января 2018 - 10:45 AMT
PanARMENIAN.Net - 17 января по положению на 10:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.
17-19 января в отдельных местах на территории республики время от времени ожидаются слабые осадки, в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. 20 и 21 января ожидается погода без осадков.18-20 января температура воздуха постепенно повысится на 5-7 градусов, в Лори, Тавуше, Сюнике и в Арцахе - на 11-13 градусов.
Труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар и Варденяцский перевал.
На автодороге Сисиан-Капан местами наблюдается гололедица.
Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.
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