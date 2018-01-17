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Рональдиньо официально завершил карьеру

Рональдиньо официально завершил карьеру
17 января 2018 - 10:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Бразильский футболист Роналдо де Ассис Морейра, также известный как Рональдиньо, официально завершает футбольную карьеру в возрасте 37 лет. Об этом объявил его брат и агент Роберто де Ассиша.

Ассиша добавил, что после Чемпионата мира по футболу 2018 года бывший полузащитник бразильской сборной планирует придумать «что-нибудь большое и впечатляющее». По его словам, обещанные мероприятия, включающие матч с участием сборной Бразилии, пройдут на родине футболиста, а также в Европе и Азии, пишет TJ.

Рональдиньо начал свою карьеру в 1995 году в молодежной команде «Гремио» — с тех пор он успел поиграть в командах «Пари Сан-Жермен», «Милан» и «Барселона». В их составе он стал двухкратным чемпионом Испании, чемпионом Италии и обладателем Кубка Интертото.

Первое выступление Рональдиньо в сборной Бразилии состоялось в 1999 году — в товарищеской игре со сборной Латвии, завершившейся победой бразильцев. В составе национальной команды он стал чемпионом мира по футболу, а также обладателем Кубка Америки и Кубка Конфедераций.

В 2004 и 2005 годах ФИФА признавала Рональдиньо лучшим футболистом года. В 2005 году ему также вручили премию «Золотой мяч» — тогда он на 77 очков обошёл в голосовании полузащитника «Челси» Фрэнка Лэмпарда.

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TJ. Бразильский футболист Рональдиньо официально завершил карьеру
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