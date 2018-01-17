Эрдоган раскритиковал оппозиционного деятеля из-за записи о признании Геноцида армян
17 января 2018 - 11:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с резкой критикой на новоназначенного председателя структуры оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) в провинции Стамбул – Джанан Кафтанджиоглу – за ее записи в Twitter, посвященные теме Геноцида армян.
Записи оппозиционного политика в соцсетях, посвященные Геноциду армян, стали предметом бурных обсуждений в Турции.
«Она (Кафтанджиоглу), использовав выражение Геноцид армян, унижает нашу нацию и историю. А наше государство она именует серийным убийцей. Бремя ответственности за смерть погибших в ходе терактов также сваливает на государство»,- заявил Эрдоган, пишет Ermenihaber со ссылкой на издание Dünya.
По его словам, некоторые записи Кафтанджиоглу носят провокационный характер, а то, что она заняла пост региональной структуры оппозиционной партии является настоящим «бедствием».
Кафтанджиоглу сделала запись о Геноциде армян 24 апреля 2012 года в Twitter, отметив: «Сегодня день Геноцида армян. Мы сегодня на площади Таксим отдаем дань памяти нашим армянским гражданам».
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