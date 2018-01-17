В Нидерландах нашли 2 ранее неизвестные картины Ван Гога
17 января 2018 - 11:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Нидерландский Музей Винсента Ван Гога заявил, что коллекция художника пополнилась двумя ранее неизвестными работами, датированными 1886 годом.
Сотрудники музея исследовали одну из картин, «Холм Монмартр с каменоломней», и установили, что она принадлежит кисти Ван Гога. Благодаря этому еще одно похожее полотно, «Холм Монмартр», которое ранее отказались причислить к коллекции художника, также объявлено работой Ван Гога, пишет Lenta.ru.
В сентябре 2017-го в коллекции шотландского дома-музея Поллока обнаружили полотно фламандского художника Питера Пауля Рубенса, считавшееся утерянным на протяжении 400 лет. В июле сообщалось, что американский рок-музыкант Элис Купер нашел в кладовке полотно «Маленький электрический стул» художника Энди Уорхола.
Самое значимое
Как объявил телеканал HBO, занимающийся производством сериала, восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов. Точная дата премьеры пока не разглашается
Netflix не будет участвовать в каком-либо дальнейшем производстве «Карточного домика» с участием Кевина Спейси
Перевела «Манюню» на армянский Нарине Гижларян, которая, как и писательница, родом из Берда
Сценарий фильма держится в секрете.
Partner news
Последние новости
Российские туристы не могут вылететь из мексики из-за 4-х граждан Армении Как отмечается в сообщении, рейс был задержан в связи с требованием мексиканской службы эмиграционного контроля о депортации четырех граждан Армении
Более 30 российских легкоатлетов массово заболели, узнав о допинг-контроле На соревнования в Иркутске внезапно нагрянул допинг-контроль от РУСАДА, и более 30 участников заявили о болезни и не явились на старт
Эрдоган раскритиковал оппозиционного деятеля из-за записи о признании Геноцида армян Записи оппозиционного политика в соцсетях, посвященные Геноциду армян, стали предметом бурных обсуждений в Турции
Рональдиньо официально завершил карьеру Ассиша добавил, что после Чемпионата мира по футболу 2018 года бывший полузащитник бразильской сборной планирует придумать «что-нибудь большое и впечатляющее»