// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Более 30 российских легкоатлетов массово заболели, узнав о допинг-контроле

Более 30 российских легкоатлетов массово заболели, узнав о допинг-контроле
17 января 2018 - 12:07 AMT

PanARMENIAN.Net - 36 российских легкоатлетов снялись с соревнований в Иркутске после того, как стало известно о приезде допинг-офицеров.

Случай произошел 13-14 января на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении, пишет Championat.com.

На соревнования в Иркутске внезапно нагрянул допинг-контроль от РУСАДА, и более 30 участников заявили о болезни и не явились на старт, тем самым избежав сдачи анализов на допинг. Отмечается, что «особенно разочаровал собравшихся недуг, сваливший известную бегунью Наталью Аристархову». В конце декабря 2017 года на вузовском чемпионате Красноярского края она в одиночку пробежала 3000 м за фантастические по нынешним временам секунды (9.06,1). В Иркутске ожидалась похожая феерия, однако бегунья не явилась на соревнования.

Среди не попытавшихся избежать допинг-контроля 11 взрослых спортсменов, 4 юниора до 23 лет, 14 юниоров до 20 лет и 7 спортсменов до 18 лет.

В начале 2017 года в Оренбурге прошел очередной этап зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики, он же чемпионат России в беге на милю. После неожиданного известия о том, что турнир посетят допинг-офицеры, началось паническое бегство уже заявленных спортсменов. Более половины ранее записавшихся попросту не явились.

Ссылки по теме:
Championat.com: Эпидемия. Российские легкоатлеты массово заболели, узнав о допинг-контроле
 Самое значимое
Армянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордамиАрмянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордами
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Аронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-РиядеАронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-Рияде
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
Моуринью объяснил, почему не выпускает Мхитаряна на полеМоуринью объяснил, почему не выпускает Мхитаряна на поле
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
Мхитарян вошел в список лучших плеймейкеров 2017 годаМхитарян вошел в список лучших плеймейкеров 2017 года
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Мхитарян - 17-й в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» отправился на матч с «Лестером»
СМИ: Роналду готов покинуть «Реал» не более чем за €100 млн
Элина Даниелян - в десятке сильнейших на ЧМ по быстрым шахматам: Аронян - в тридцатке
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
На Сахалине области азербайджанец предстанет перед судом за убийство гражданина Армении Азербайджанец избил до смерти 51-летнего уроженца Республики Армении, его тело с телесными повреждениями было обнаружено во дворе одного из домов
Семья темнокожего мальчика из рекламы H&M переехала из-за угроз «Они считают, что я продалась. Я - позор афроамериканцев и всех чернокожих. Они считают, что я продала сына за деньги», - говорит Терри Манго
КНДР и Южная Корея создадут единую команду на Олимпиаде На церемонии открытия спортсмены двух стран будут маршировать вместе и под одним флагом
В Тбилиси появятся ночные автобусы Он заявлял, что оживление ночной культурной жизни будет способствовать поощрению новых стартапов и увеличению доходов столицы