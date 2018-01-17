Более 30 российских легкоатлетов массово заболели, узнав о допинг-контроле

PanARMENIAN.Net - 36 российских легкоатлетов снялись с соревнований в Иркутске после того, как стало известно о приезде допинг-офицеров.

Случай произошел 13-14 января на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении, пишет Championat.com.

На соревнования в Иркутске внезапно нагрянул допинг-контроль от РУСАДА, и более 30 участников заявили о болезни и не явились на старт, тем самым избежав сдачи анализов на допинг. Отмечается, что «особенно разочаровал собравшихся недуг, сваливший известную бегунью Наталью Аристархову». В конце декабря 2017 года на вузовском чемпионате Красноярского края она в одиночку пробежала 3000 м за фантастические по нынешним временам секунды (9.06,1). В Иркутске ожидалась похожая феерия, однако бегунья не явилась на соревнования.

Среди не попытавшихся избежать допинг-контроля 11 взрослых спортсменов, 4 юниора до 23 лет, 14 юниоров до 20 лет и 7 спортсменов до 18 лет.

В начале 2017 года в Оренбурге прошел очередной этап зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики, он же чемпионат России в беге на милю. После неожиданного известия о том, что турнир посетят допинг-офицеры, началось паническое бегство уже заявленных спортсменов. Более половины ранее записавшихся попросту не явились.