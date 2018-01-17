Российские туристы не могут вылететь из Мексики из-за 4-х граждан Армении
17 января 2018 - 12:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Чартерный рейс FV5882 Канкун - Москва авиакомпании «Россия», из-за задержки которого российские туристы не могут покинуть Мексику, вылетит не ранее вечера 17 января. Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании.
Как отмечается в сообщении, рейс был задержан в связи с требованием мексиканской службы эмиграционного контроля о депортации четырех граждан Армении, из-за чего аэропорт не давал разрешение на вылет лайнера, пишет ТАСС.
При этом перевозчик опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что причиной задержки рейса стала задолженность авиакомпании. «Авиакомпания «Россия» не имеет задолженности перед аэропортом Канкуна за стоянки воздушных судов или по иным платежам», - подчеркивается в сообщении.
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