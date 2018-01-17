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В Армении значительно потеплеет

В Армении значительно потеплеет
17 января 2018 - 12:49 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении днем 17-го, 18-19-го, ночью 20 января в отдельных местах время от времени ожидаются слабые осадки, в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Днем 20-го, 21-22 января ожидается погода без осадков.

Ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с.

18-20 января температура воздуха постепенно повысится на 5-7 градусов, в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе - на 11-13 градусов.

В Ереване днем 17-го, 18-19-го , ночью 20 января время от времени возможны слабые осадки, в ночное время суток - в виде мокрого снега. Днем 20-го, 21-22 января ожидается погода без осадков.

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