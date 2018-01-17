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Макгрегора лишили титула чемпиона UFC

Макгрегора лишили титула чемпиона UFC
17 января 2018 - 13:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор лишен чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Конор лишится титула, поскольку не защищал его длительное время. Он, как и говорилось, должен будет получить титульный бой сразу по возвращении», - сказал источник, пишет ТАСС.

Последний поединок в UFC Макгрегор провел на турнире UFC 205 в ноябре 2016 года, победив техническим нокаутом во втором раунде американца Эдди Альвареса. 27 января 2017 года ирландец провел поединок по боксерским правилам с американцем Флойдом Мэйуэзером, проиграв техническим нокаутом в 10-м раунде.

По словам президента UFC Дэйны Уайта, Макгрегор сразу получит титульный бой в чемпионате, как только вернется к выступлениям.

Макгрегор провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 - досрочно) и потерпев три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях одновременно. Однако 27 ноября было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе, который передан бразильцу Жозе Альдо.

Ссылки по теме:
Tass.ru: Макгрегор лишен титула UFC в легком весе
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