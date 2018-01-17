Теннисист Хачанов пробился во 2-й круг Australian Open

PanARMENIAN.Net - Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов обыграл канадца Питера Полански и пробился во второй круг Australian Open.

Матч завершился со счетом 7:6(3), 7:6(2), 6:4 в пользу Хачанова. Он реализовал 3 брейк-пойнта, дважды проиграв собственную подачу. На счету российского теннисиста 21 эйс, пишет Eurosport.

Игра продолжалась 2 часа 27 минут.

Ранее соперники между собой не встречались.

Во втором круге Хачанов сыграет с победителем матча между аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро и американцем Фрэнсисом Тиафо.