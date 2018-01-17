Президент Грузии отказался помиловать Саакашвили
17 января 2018 - 13:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что не планирует помилование экс-главы государства Михаила Саакашвили, который заочно осужден на родине. Об этом Маргвелашвили заявил в интервью телекомпании «Рустави 2».
«По какой логике я должен помиловать Саакашвили? Прокуратура не может определиться, как предъявить обвинение, как сформировать расследование, судья не может определиться с границей незаконного использования статьи о помиловании. И что, президент Грузии должен помиловать и тем самым исправить их ошибки? Помилование — это не исправление судебной ошибки, это когда учитываешь другого человека, это акт жалости к другому человеку, и я, стоя перед такой реальностью, могу ли проявить эмоцию в отношение Саакашвили?» — заявил президент Грузии, пишет РИА Новости.
По словам президента, Саакашвили обосновал систему, которая работает по сей день, и новые власти не смогли ее разрушить, следовательно, прокуратура и суд «действуют по старым традициям».
Ранее суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани. Экс-президент признан виновным по статье «злоупотребление служебным положением». Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом, избавив их от ответственности.
После этого политики в Киеве заговорили о возможности экстрадиции Саакашвили. Вскоре после приговора суда Маргвелашвили выступил с критикой в адрес прокуратуры, отметив, что уголовное преследование Саакашвили происходит «на основании конституционной статьи» и тем самым «наносит удар по международному имиджу страны».
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Последние новости
На Сахалине области азербайджанец предстанет перед судом за убийство гражданина Армении Азербайджанец избил до смерти 51-летнего уроженца Республики Армении, его тело с телесными повреждениями было обнаружено во дворе одного из домов
Из Азербайджана экстрадировали задержанного российского ученого «По имеющейся у посольства информации, гражданин России Дмитрий Чулков уже находится в Российской Федерации», — сообщил пресс-атташе
Биткоин подешевел почти вдвое с декабря 2017 года При этом, в середине декабря 2017 года биткоин стоил почти 20 тысяч долларов. Всего за месяц он подешевел почти в два раза
«МИР 24»: Армянский Цахкадзор - город адреналина и экстрима Вторая причина для посещения Цахкадзора - гора Тегенис, на вершину которой можно подняться, воспользовавшись канатной дорогой