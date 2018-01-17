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НГ: Саргсян может сохранить власть, став премьером Армении

НГ: Саргсян может сохранить власть, став премьером Армении
17 января 2018 - 14:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Действующий президент Армении Серж Саргсян может сохранить власть, став премьер-министром республики. Об этом говорится в статье «Независимой газеты».

Назначенные на 2 марта 2018 года президентские выборы в Армении впервые в истории республики не будут всенародными. Президента изберет коллегия выборщиков, состоящая из депутатов парламента и делегатов от органов местного самоуправления. Согласно Конституции, новый президент обязан назначить премьер-министра от партии, победившей на парламентских выборах, то есть от правящей Республиканской партии Армении (РПА). Сама фигура президента, беспартийного, кстати, будет церемониальной – республика становится парламентской.Власть после выборов четвертого президента сконцентрируется у премьера.

По словам политтехнолога Вигена Акопяна, внутриполитическая обстановка в Армении позволяет с большой долей вероятности утверждать, что республику не захлестнут кризисы, подобные молдавским, или противостояния, похожие на грузинские: Молдавия и Грузия еще раньше встали на путь ослабления института президента в пользу законодательной власти.

Политолог, научный работник Центра региональных исследований Академии госуправления Армении Джонни Меликян, напоминая, что необходимость перехода к парламентской республике власти объяснили желанием усовершенствовать форму демократического управления страной на всех уровнях и целесообразностью повышения роли политических партий, не исключает, что именно невозможность баллотироваться на пост президента в третий раз и желание Саргсяна остаться во власти, предположительно на посту премьера, могли способствовать реализации конституционных изменений. И если это так, то с учетом расклада сил в парламенте ничто не помешает действующему президенту поменять один офис на другой, оставаясь первым лицом Армении.

«Если уж дошло до Карабаха, то стоит упомянуть, что ряд наблюдателей связывает переход на парламентскую модель с предстоящими уступками в рамках урегулирования конфликта»,- отмечает издание.

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