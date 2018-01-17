Ferrari планирует создать элитный супер-электромобиль
17 января 2018 - 14:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Ferrari намерена создать элитный супер-электромобиль. Об этом заявил гендиректор Fiat Chrysler Automobiles (FCA, в него входит Ferrari) Серджо Маркьонне.
По его мнению, все, что сейчас делает Tesla, могут сделать и другие участники отрасли. «Это будет самый быстрый внедорожник на рынке», — сказал Маркьонне, пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.
Новая Ferrari в таком кузове не будет похожа ни на один из существующих автомобилей данного сегмента, уточнил он.
Компания готова и к производству экологически чистых суперкаров на электрических аккумуляторах, сказал топ-менеджер. «Если кто и сделает электрический суперкар, Ferrari будет первой в этом ряду. Мы сделаем такую машину, и неважно, будет ли она продаваться, это — обязательство», — заявил Маркьонне.
Ранее итальянский автопроизводитель скептически относился к полностью электрическим машинам, предлагая версии с гибридной силовой установкой.
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