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Ferrari планирует создать элитный супер-электромобиль

Ferrari планирует создать элитный супер-электромобиль
17 января 2018 - 14:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Ferrari намерена создать элитный супер-электромобиль. Об этом заявил гендиректор Fiat Chrysler Automobiles (FCA, в него входит Ferrari) Серджо Маркьонне.

По его мнению, все, что сейчас делает Tesla, могут сделать и другие участники отрасли. «Это будет самый быстрый внедорожник на рынке», — сказал Маркьонне, пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Новая Ferrari в таком кузове не будет похожа ни на один из существующих автомобилей данного сегмента, уточнил он.

Компания готова и к производству экологически чистых суперкаров на электрических аккумуляторах, сказал топ-менеджер. «Если кто и сделает электрический суперкар, Ferrari будет первой в этом ряду. Мы сделаем такую машину, и неважно, будет ли она продаваться, это — обязательство», — заявил Маркьонне.

Ранее итальянский автопроизводитель скептически относился к полностью электрическим машинам, предлагая версии с гибридной силовой установкой.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Ferrari создаст элитный супер-электрокар
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