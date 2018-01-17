Новый баг в iOS: Обнаружена «убивающая» iPhone и Mac ссылка
17 января 2018 - 16:28 AMT
PanARMENIAN.Net - На первый взгляд самая обычная ссылка на ресурс GitHub намертво «вешает» iMessage как на macOS, так и на iOS, а также приводит к зависаниям и перезагрузкам устройств и проблемам с батареями.
Проблема была обнаружена пользователем Twitter по имени Абрахам Масри, который пишет, что в некоторых случаях отправка ссылки через службу сообщений iMessage приводит к немедленной перезагрузке устройств отправителя и получателя. Также само приложение iMessage намертво зависнет и закроется, сообщает Hi-tech.
Более того, если вы будете пытаться прочитать это сообщение, то сбой iMessage будет происходить снова и снова до тех пор, пока вы не удалите соответствующую цепочку сообщений. Если же каким-то чудом вам удастся открыть эту ссылку с помощью браузера Safari, то зависнет и закроется уже браузер.
Непонятно, что именно вызывает эту проблему, но на протяжении нескольких лет подобные проблемы уже не раз возникали на устройствах iOS. В целом же никакого фатального вреда ссылка принести не способна. Ее можно использовать, например, для шуток в социальных сетях и в iMessage, отправив друзьям.
Согласно данным экспертов, проблема возникает даже на последних общедоступных версиях macOS и iOS.
Apple, как правило, не спешит исправлять такого рода проблемы, поскольку они не представляют явного риска для пользователей, кроме раздражения.
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