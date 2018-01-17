«МИР 24»: Армянский Цахкадзор - город адреналина и экстрима

PanARMENIAN.Net - Цахкадзорские леса были излюбленным местом охоты средневековых армянских правителей. Но сегодня на смену «царским утехам» пришли совершенно другие забавы. «МИР-24» представляет репортаж об армянском курорте, приводя пять причин для его посещения.

В качестве первой причине в репортаже рассказывается о зиплайнинге: «Зиплайнинг в стране набрал популярность в последние несколько лет. А в Цахкадзоре он появился год назад. Находится зиплайн на склоне ущелья. Поэтому машина туда не проедет. Цахкадзор – город адреналина и экстрима. Ежегодно сюда приезжают десятки тысяч туристов, чтобы проверить свои нервы на прочность. Пока летишь – наслаждаешься прекрасными видами ущелья – горы, церковный комплекс и десятки гостиниц курортного городка. Длина троса в один конец – почти полкилометра. Обратный путь длиннее – 630 метров над пропастью».

Вторая причина для посещения Цахкадзора - гора Тегенис, на вершину которой можно подняться, воспользовавшись канатной дорогой.

В Цахкадзоре можно покататься на горных лыжах: «Некоторые поднимаются сюда просто погулять и поиграть. Но, в основном, туристы едут в Цахкадзор за адреналином. Лыжи, сноуборд, ватрушки – чего здесь только нет. Для новичков здесь действуют специальные учебные трассы. Всего здесь около 30 трасс – зеленых – для новичков, синих, красных и черных – для тех, кто не боится бешеной скорости и крутых поворотов. Их общая протяженность – 30 километров. А еще здесь работает специальная трасса для снегоходов».

Также рекомендуется посетить монастырский комплекс Кечарис, который был построен в начале XI века. А еще следует посетить дом-музей братьев Орбели: «Дому-музею братьев Орбели в этом году исполнилось 35 лет. Эта династия дала миру культуры и науки ХХ века сразу трех выдающихся ученых – академиков Левона, Овсепа и профессора Рубена Орбели».