Биткоин подешевел почти вдвое с декабря 2017 года
17 января 2018 - 16:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоин упал за сутки на 15 процентов. По состоянию на 16:30 (по Еревану) 17 января курс биткоина составляет 10.337 долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCup.
При этом,в середине декабря 2017 года биткоин стоил почти 20 тысяч долларов. Всего за месяц он подешевел почти в два раза.
За последние несколько дней дешевеют и другие популярные криптовалюты - эфир, риппл.
Главной причиной резкого снижения стоимости называют желание китайских властей ужесточить правила майнинга криптовалюты, а южнокорейских — торговли.
Ранее глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор, комментируя падение курсов криптовалют, заявил, что инвесторы должны быть готовы потерять все деньги, вложенные в биткоины.«Экстремальная волатильность биткоина делает его использование в качестве валюты бессмысленным», — полагает Мейджор.
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