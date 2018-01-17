Биткоин подешевел почти вдвое с декабря 2017 года

PanARMENIAN.Net - Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоин упал за сутки на 15 процентов. По состоянию на 16:30 (по Еревану) 17 января курс биткоина составляет 10.337 долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCup.

При этом,в середине декабря 2017 года биткоин стоил почти 20 тысяч долларов. Всего за месяц он подешевел почти в два раза.

За последние несколько дней дешевеют и другие популярные криптовалюты - эфир, риппл.

Главной причиной резкого снижения стоимости называют желание китайских властей ужесточить правила майнинга криптовалюты, а южнокорейских — торговли.

Ранее глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор, комментируя падение курсов криптовалют, заявил, что инвесторы должны быть готовы потерять все деньги, вложенные в биткоины.«Экстремальная волатильность биткоина делает его использование в качестве валюты бессмысленным», — полагает Мейджор.