Из Азербайджана экстрадировали задержанного российского ученого

PanARMENIAN.Net - Научный сотрудник Института астрономии РАН Дмитрий Чулков, задержанный ранее в Азербайджане, уже находится в России. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Баку Денис Апашкин.

Ранее сообщалось, что Чулков, в начале января приехавший в Азербайджан с туристическими целями, перестал выходить на связь после посещения пограничной зоны. 13 января он вышел на связь с родными, сообщила его мать. В посольстве РФ в Баку сообщили, что диппредставительство проинформировано местными властями о задержании россиянина, принимаются меры по его скорейшему возвращению на родину, передает РИА Новости.

«По имеющейся у посольства информации, гражданин России Дмитрий Чулков уже находится в Российской Федерации», — сообщил пресс-атташе.

Ранее мать Чулкова сообщила, что 3 января он прилетел прямым рейсом из Москвы в город Гянджа. Через два дня Чулков решил посетить озеро Гёйгёль в 50 километрах от Гянджа, и после этого перестал выходить на связь.

Хозяин гостиницы в Гяндже, где жил Чулков, рассказал, что, по его данным, молодой человек был задержан после того, как зашел в охраняемую зону. После этого группа сотрудников госбезопасности приезжала к нему в гостиницу. Хозяина расспросили о постояльце и изъяли все вещи молодого человека.