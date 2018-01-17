В Тбилиси появятся ночные автобусы
17 января 2018 - 18:36 AMT
PanARMENIAN.Net - В определенные дни недели общественный транспорт будет ездить в Тбилиси и в ночное время. Об этом сообщил мэр столицы Грузии Каха Каладзе.
Развитие ночной жизни в Тбилиси было одним из предвыборных обещаний Каладзе. Он заявлял, что оживление ночной культурной жизни будет способствовать поощрению новых стартапов и увеличению доходов столицы.
В настоящее время мэрия Тбилиси работает над концепцией развития ночного Тбилиси, которая будет представлена в конце февраля, пишет «Новости-Грузия».
«В конце февраля мы представим свое видение о том, какими будут первые шаги. Новое видение будет в направлении общественного транспорта. Сначала мы представим стратегию — как мы думаем развивать транспорт в ближайшие четыре года. Изменения коснутся такси. Кроме того, в определенные дни общественный транспорт будет ездить в ночные часы», — сказал Каладзе.
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